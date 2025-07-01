В Україні залишилось рекордно мало школярів

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Про це свідчать результати дослідження NGL Media, передає RegioNews.

Україну масово покидають школярі старших класів з міркувань безпеки та з метою здобувати освіту за кордоном, щоб потім реалізувати себе за межами України.

"Коли ми говоримо про те, хто ці випускники шкіл, які хочуть виїхати з України, то перше, що спадає на думку – це 17-річні юнаки, які хочуть скористатись шансом перетнути кордон до 18-річчя, після настання якого виїзд з України заборонений на час воєнного стану", - йдеться у дослідженні.

Однак, виїжджають з України як хлопці, так і дівчата. Так, за даними Міносвіти, загалом у старших класах щороку стає трохи більше дівчат, але зараз різниця за статтю досить незначна (1-2%). Водночас серед випускників шкіл ця різниця може сягати 10%.

Нагадаємо, у жовтні минулого року, виступаючи в парламенті, міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що з України виїжджають багато учнів 10-11 класів, особливо хлопців.

Як повідомлялось, представники ТЦК агітують школярів вступати до військових навчальних закладів.