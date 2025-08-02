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02 серпня 2025, 11:10

На Сумщині російській військові атакували автомобіль Укрпошти, є поранені

02 серпня 2025, 11:10
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Сумській області російський дрон атакував автомобіль Укрпошти в одному із сіл Миколаївської сільської громади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

"У Сумському районі під ворожий удар потрапив автомобіль Укрпошти. Постраждали водій і працівниця. Вони самостійно доїхали до лікарні – наразі їх обстежують медики", - повідомив він.

За словами Григорова, росіяни атакували автомобіль близько години тому в одному із сіл Миколаївської сільської громади.

Нагадаємо, 28 липня росіяни вдарили по Сумщині безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки було зруйновано магазин.

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