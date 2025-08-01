Синоптик розповіла, якою буде погода 2 та 3 серпня

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У суботу та неділю 2-3 серпня температура повітря суттєво не зміниться

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, найближчими вихідними протягом дня очікується +25…+28 градусів, на півдні та сході буде +30…+35.

У більшості областей опади малоймовірні.

"Винятки: можливі дощі з грозами завтра на Рівненщині та в Карпатах. У неділю - є ймовірність грозових окремих дощів на сході, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Полтавщині", - зазначила синоптик.

У Києві перші серпневі вихідні будуть сухими сонячними і теплими, вдень очікується +26…+28 градусів.

Нагадаємо, на Миколаївщині у неділю, 27 липня зафіксували новий температурний рекорд у +38,4 градуса. За словами синоптиків, це на 0,5 градуса більше, аніж 26 років тому.