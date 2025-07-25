В Україні високий ризик пожеж: які області у зоні ризику

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Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 класу) в окремих регіонах України протягом 25–27 липня

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

Зазначається, що в ці дні високі температури та відсутність опадів значно підвищують ризики займання сухої рослинності

Зокрема, надзвичайна пожежна небезпека очікується:

у Києві — 25–27 липня;

у південній частині країни (крім Одещини 24–25 липня) — 25–27 липня;

у Кіровоградській області — 26 липня;

у Чернівецькій області — 25 липня;

у Львівській області — 25–27 липня;

у Дніпропетровській області — 25–26 липня;

у Тернопільській та Вінницькій областях — 26–27 липня;

в Івано-Франківській області — 26–27 липня.

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки: не розпалювати багаття у лісах і на відкритих територіях, не випалювати суху траву, не залишати недопалки та сірники на землі.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що в Україну йдуть грози та спека до +35 градусів.