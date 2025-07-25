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В Україні високий ризик пожеж: які області у зоні ризику
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25 липня 2025, 07:58

В Україні високий ризик пожеж: які області у зоні ризику

25 липня 2025, 07:58
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 класу) в окремих регіонах України протягом 25–27 липня

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

Зазначається, що в ці дні високі температури та відсутність опадів значно підвищують ризики займання сухої рослинності

Зокрема, надзвичайна пожежна небезпека очікується:

  • у Києві — 25–27 липня;
  • у південній частині країни (крім Одещини 24–25 липня) — 25–27 липня;
  • у Кіровоградській області — 26 липня;
  • у Чернівецькій області — 25 липня;
  • у Львівській області — 25–27 липня;
  • у Дніпропетровській області — 25–26 липня;
  • у Тернопільській та Вінницькій областях — 26–27 липня;
  • в Івано-Франківській області — 26–27 липня.

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки: не розпалювати багаття у лісах і на відкритих територіях, не випалювати суху траву, не залишати недопалки та сірники на землі.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що в Україну йдуть грози та спека до +35 градусів.

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