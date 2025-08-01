Синоптик рассказала, какой будет погода 2 и 3 августа

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В субботу и воскресенье 2-3 августа температура воздуха не изменится.

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в ближайшие выходные в течение дня ожидается +25… +28 градусов, на юге и востоке будет +33...+35.

В большинстве областей осадки маловероятны.

"Исключения: возможны дожди с грозами завтра в Ровенской и Карпатах. В воскресенье есть вероятность грозовых отдельных дождей на востоке, Днепропетровщине, Запорожье, Полтавщине", - отметила синоптик.

В Киеве первые августовские выходные будут сухими солнечными и теплыми, днем ожидается +26… +28 градусов.

Напомним, в Николаевской области в воскресенье, 27 июля, зафиксировали новый температурный рекорд в +38,4 градуса. По словам синоптиков, это на 0,5 градуса больше, чем 26 лет назад.