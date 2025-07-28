У Миколаївській області зафіксували температурний рекорд

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На Миколаївщині у неділю, 27 липня 2025 року зафіксовано новий температурний рекорд - 38,4 градуса тепла, це на 0,5 градуса більше, аніж 26 років тому

Як передає RegioNews, про це повідомив Миколаївський обласний гідрометеорологічний центр у Фейсбуці.

"На Миколаївщині 27 липня максимальна денна температура переважно складала 31,0-38,4°С. Дещо прохолодніше було в північній частині області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попередній історичний максимум цієї дати для м. Миколаїв становив 37,9°С у 1999 році.

Нагадаємо, в Україні оголосили жовтий рівень небезпеки. У понеділок, 28 липня, у західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях очікуються значні дощі та грози.