В Україні — високий рівень пожежної небезпеки: які області в зоні ризику
У період з 29 по 31 липня на значній частині території України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.
Зазначається, що підвищена небезпека збережеться у південних областях, а також у Сумській, Дніпропетровській та Харківській.
Окрім того, 29 липня високий рівень пожежної небезпеки прогнозується у Кіровоградській області, а 30 липня — у Полтавській.
Громадян закликають бути особливо обережними під час перебування на відкритому повітрі, не розпалювати багаття у лісах і не спалювати суху траву.
Нагадаємо, за прогнозами синоптикині Наталки Діденко після короткочасного періоду спеки вже 30-31 липня в Україні очікується зниження температури повітря.
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