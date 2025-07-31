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Засідання Ради безпеки ООН відбудеться вже в п'ятницю, 1 серпня. Представники ООН будуть обговорювати чергову ескалацію терору РФ

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, екстрене засідання Ради Безпеки ООН за пунктом порядку денного "Підтримка миру та безпеки України" відбудеться 1 серпня. Він зазначив, що російський диктатор Путін відкидає всі мирні зусилля.

Нагадаємо, що в ніч на 31 липня росіяни атакували столицю ракетами та безпілотниками. Наслідки атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва. Поранення отримали десятки людей. 16 місцевих жителів загинули. Серед них — патрульна поліцейська Лілія Степанчук.