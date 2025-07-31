Удар по Киеву: Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН
Заседание Совбеза ООН состоится уже в пятницу, 1 августа. Представители ООН будут обсуждать очередную эскалацию террора РФ
Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.
По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, экстренное заседание Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня "Поддержка мира и безопасности Украины" состоится 1 августа. Он отметил, что российский диктатор Путин отвергает все мирные усилия.
Напомним, что в ночь на 31 июля россияне атаковали столицу ракетами и беспилотниками. Последствия атаки были зафиксированы в 27 локациях в 4 районах Киева. Ранения получили десятки человек. 16 местных жителей погибли. Среди них – патрульная полицейская Лилия Степанчук.
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