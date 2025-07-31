Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 31 липня
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1 070 загарбників, одну систему ППО, танк, 16 артилерійських систем і 209 БпЛА оперативно-тактичного рівня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила близько 1 053 260 солдат.
Нагадаємо, на Новопавлівському напрямку бійці 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1".
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