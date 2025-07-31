12:51  31 липня
У Bolt покарали таксиста, який у Полтаві влетів у будинок
08:36  31 липня
Через атаку росіян зруйновано квартиру української телеведучої
06:40  31 липня
На Полтавщині Mercedes збив на переході підлітка та жінку
UA | RU
UA | RU
31 липня 2025, 19:30

Після дев’яти років шлюбу: Ольга Горбачова оголосила про розлучення з Юрієм Нікітіним

31 липня 2025, 19:30
Читайте также на русском языке
фото: соцмережі
Читайте также
на русском языке

Українська співачка Ольга Горбачова заявила про розставання зі своїм чоловіком та продюсером Юрієм Нікітіним після дев’яти років подружнього життя

Про це вона розповіла в інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну, передає RegioNews.

За словами артистки, офіційного розлучення ще не відбулося, але подружжя вже близьке до остаточного рішення.

Горбачова пояснила, що до цього кроку її привели внутрішні зміни та особисті переживання. Співачка згадала про гормональні коливання та "процес внутрішнього завершення", який тривав близько восьми місяців.

"Я зрозуміла, що маю відмовитися від чогось, аби з’явився ресурс для нового. І цим виявилися наші стосунки", - сказала вона.

Це не перше розставання пари. Раніше подружжя вже переживало паузи у стосунках, але щоразу намагалося їх відновити. Наразі Горбачова наголосила, що цей етап її життя підходить до логічного завершення, а пріоритетом для неї стає власний особистісний розвиток.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова вперше розкрила подробиці розлучення з чоловіком. Українська танцівниця вперше офіційно підтвердила, що подала на розлучення зі своїм чоловіком.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
співачка телеведуча розлучення шлюб шоу-бизнес
Через атаку росіян зруйновано квартиру української телеведучої
31 липня 2025, 08:36
Співачка Злата Огневіч зізналась, що купує у секс-шопах
31 липня 2025, 04:40
Танцівниця Олена Шоптенко розлучилась з чоловіком
31 липня 2025, 03:55
Всі новини »
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
Реактивні "Шахеди" можуть стати проблемою для України, - експерт
31 липня 2025, 19:41
"Хочу обігнати брата в медалях": у Києві під час ракетної атаки загинув 6-річний Матвій, який займався карате
31 липня 2025, 19:15
В Україні розширяють тестування 5G-зв’язку
31 липня 2025, 18:59
На Дніпропетровщині десяток ворожих ударів зазнав Нікопольський район: в ОВА показали наслідки
31 липня 2025, 18:43
Удар по Києву: в столиці оголосили День жалоби
31 липня 2025, 18:33
У Луцьку жінці затисло руку у тісторозкатувальній машині
31 липня 2025, 18:30
Угода про припинення війни в Україні має бути укладена до 8 серпня, - Reuters
31 липня 2025, 18:17
Президент однієї з країн заявив, що визнає окуповані території України частиною РФ
31 липня 2025, 17:53
Росія завдала удару по Краматорську: є загиблий і поранені
31 липня 2025, 17:53
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »