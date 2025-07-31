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Українська співачка Ольга Горбачова заявила про розставання зі своїм чоловіком та продюсером Юрієм Нікітіним після дев’яти років подружнього життя

Про це вона розповіла в інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну, передає RegioNews.

За словами артистки, офіційного розлучення ще не відбулося, але подружжя вже близьке до остаточного рішення.

Горбачова пояснила, що до цього кроку її привели внутрішні зміни та особисті переживання. Співачка згадала про гормональні коливання та "процес внутрішнього завершення", який тривав близько восьми місяців.

"Я зрозуміла, що маю відмовитися від чогось, аби з’явився ресурс для нового. І цим виявилися наші стосунки", - сказала вона.

Це не перше розставання пари. Раніше подружжя вже переживало паузи у стосунках, але щоразу намагалося їх відновити. Наразі Горбачова наголосила, що цей етап її життя підходить до логічного завершення, а пріоритетом для неї стає власний особистісний розвиток.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова вперше розкрила подробиці розлучення з чоловіком. Українська танцівниця вперше офіційно підтвердила, що подала на розлучення зі своїм чоловіком.