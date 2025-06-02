Ілона Гвоздьова вперше розкрила подробиці розлучення з чоловіком
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова вперше офіційно підтвердила, що подала на розлучення зі своїм чоловіком
Про це Гвоздьова розповіла під час ефіру програми "Ранок у великому місті", передає RegioNews.
Вона підтвердила, що 19 березня цього року подала документи на розлучення з чоловіком Іваном Хом'ячуком.
Гвоздьова зізналася, що це не перша спроба розірвати шлюб, причинами стали стрес, втома та перевтома, які вплинули на стосунки.
"Я не знаю, хто злив, бо я не роблю на такому піар. Я думаю, що люди, які побачили мою заяву, напевно, мої "прихильники", і вони допомогли висвітлити це в ЗМІ", – говорить танцівниця.
Хоч Ілона Гвоздьова й не забирала заяву, однак запевняє, що наразі її серце зайняте. Окрім того, танцівниця продовжує носити обручку.
"Я вам можу сказати тільки одне: каблучка досі на руці. Моє серце зайняте, а все інше ми залишимо поза кадром", – зазначила танцівниця.
Нагадаємо, відомий комік і зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий розлучається з дружиною Ольгою після року спільного життя.
Раніше українська акторка Наталка Денисенко також нині переживає непростий період розлучення з чоловіком-актором Андрієм Федінчиком.