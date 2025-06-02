Ілона Гвоздьова вперше розкрила подробиці розлучення з чоловіком

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Українська танцівниця Ілона Гвоздьова вперше офіційно підтвердила, що подала на розлучення зі своїм чоловіком

Про це Гвоздьова розповіла під час ефіру програми "Ранок у великому місті", передає RegioNews.

Вона підтвердила, що 19 березня цього року подала документи на розлучення з чоловіком Іваном Хом'ячуком.

Гвоздьова зізналася, що це не перша спроба розірвати шлюб, причинами стали стрес, втома та перевтома, які вплинули на стосунки.

"Я не знаю, хто злив, бо я не роблю на такому піар. Я думаю, що люди, які побачили мою заяву, напевно, мої "прихильники", і вони допомогли висвітлити це в ЗМІ", – говорить танцівниця.

Хоч Ілона Гвоздьова й не забирала заяву, однак запевняє, що наразі її серце зайняте. Окрім того, танцівниця продовжує носити обручку.

"Я вам можу сказати тільки одне: каблучка досі на руці. Моє серце зайняте, а все інше ми залишимо поза кадром", – зазначила танцівниця.

Нагадаємо, відомий комік і зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий розлучається з дружиною Ольгою після року спільного життя.

Раніше українська акторка Наталка Денисенко також нині переживає непростий період розлучення з чоловіком-актором Андрієм Федінчиком.