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Популярна співачка зізналась, що вона може ходити в магазини для дорослих. За її словами, вона цього не соромиться

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

Співачка розповіла, що вона не соромиться того, щоб сходити у магазин секс-іграшок. Вона розповіла, що їй подобається купувати інтимні товари. Зокрема, вона обирає іграшки, які мають різну форму, кольори та інтенсивність вібрації.

"Я ходжу, мені подобається. Мені подобаються більш сучасні іграшки незвичної форми, кольорів і всього іншого", - відверто розповіла артистка.

Нагадаємо, у 2021 році Злата Огневіч була героїнею шоу "Холостячка". Після проєкту в неї були стосунки з переможцем, Андрієм Задворним. Проте стосунки дуже скоро закінчились розривом. Після цього артистка не розповідала про особисте життя, і невідомо, чи зайняте її серце.