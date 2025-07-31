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31 липня 2025, 03:55

Танцівниця Олена Шоптенко розлучилась з чоловіком

31 липня 2025, 03:55
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Фото з відкритих джерел
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Відома танцівниця розповіла про розлучення з чоловіком. Виявилось, що розрив стався давно

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegiNews.

Хореограф Олена Шоптенко розлучилась зі своїм чоловіком Олексієм Івановим. За її словами, розлучення сталось ще до повномасштабної війни, проте папери оформили лише зараз.

За словами Олени Шоптенко, це болісний момент. Адже це батько її дитини. Проте вона зазначила, що не було жодних зрад чи образ, просто різні бачення родини. Танцівниця переконана, що в стосунках важливо говорити та домовлятися.

"Ми розлучилися. Ми розійшлися ще до війни, а вже офіційно розлучилися під час. Фактично, я вільна, можна сказати. Будь-який розрив із людьми, тим більше із людиною, від якої в тебе дитина, - це завжди нелегко", - каже Шоптенко.

Нагадаємо, у 2016 році Олена Шоптенко вийшла заміж за підприємця Олексія Іванова. У 2018 році у них народився син Олексій.

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