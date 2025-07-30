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30 липня 2025, 19:59

Сирський пропонує навчати майбутніх бійців під землею

30 липня 2025, 19:59
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів – вся Україна. Тому навчальний процес має бути максимально переведений під землю

Як передає RegioNews, про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, відповідно до оновленого видання програми БЗВП, тривалість курсу базової загальновійськової підготовки тепер – 51 доба. Додано час на навчання з протидії ударним дронам, з вогневої та інженерної підготовки, виживання в окопних умовах.

Оновлено також програму адаптації та допідготовки військовослужбовців до ведення бойових дій після прибуття з навчальних центрів до військових частин.

"Сучасна війна вимагає гнучкості та швидшого запровадження новацій, зокрема й у сфері фахового навчання персоналу. Відтак, зокрема, розгортатимемо підвищення кваліфікації військовослужбовців на легкому автотранспорті", - написав Сирський.

Також він додав, що зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів – вся Україна. Тому навчальний процес має бути максимально переведений під землю.

Як повідомлялось, 29 липня РФ завдала удару по одному з навчальних підрозділів українського війська. Вже створено комісію, яка буде встановлювати обставини. Відомо, що є загиблі та поранені.

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