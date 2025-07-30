За добу українські воїни ліквідували майже 900 окупантів, — Генштаб

Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси

28 липня 2025

Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни

Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...