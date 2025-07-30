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30 липня 2025, 11:55

За добу українські воїни ліквідували майже 900 окупантів, — Генштаб

30 липня 2025, 11:55
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Вчора Сили оборони ліквідували 890 військових РФ. Крім того, українські захисники знищили 100 ворожих дронів, а також десятки одиниць техніки та озброєння окупантів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 052 190 військових.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія запустила по Україні 78 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО збили 51 дрон.

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