За добу українські воїни ліквідували майже 900 окупантів, — Генштаб
Вчора Сили оборони ліквідували 890 військових РФ. Крім того, українські захисники знищили 100 ворожих дронів, а також десятки одиниць техніки та озброєння окупантів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 052 190 військових.
Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія запустила по Україні 78 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО збили 51 дрон.
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