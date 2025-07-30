Вночі ППО приземлила понад 50 російських "шахедів" та БпЛА-імітаторів

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 30 липня РФ запустила по Україні 78 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО збили 51 дрон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Орел, Курськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму. Також під час нічної атаки ворог застосував до восьми реактивних БпЛА на північному напрямку.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 51 ворожий БпЛА на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 27 БпЛА у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі армія РФ атакувала вокзал у Павлограді на Дніпропетровщині. Наразі поїзди курсують зміненим маршрутом.