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В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов – вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю.

Как передает RegioNews, об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

По его словам, согласно обновленному изданию программы БЗИН, продолжительность курса базовой общевойсковой подготовки теперь – 51 сутки. Добавлено время на обучение по противодействию ударным дронам, по огневой и инженерной подготовке, выживанию в окопных условиях.

Обновлена также программа адаптации и доподготовки военнослужащих к ведению боевых действий по прибытии из учебных центров в воинские части.

"Современная война требует гибкости и введения новаций, в том числе и в сфере профессионального обучения персонала. В частности, будем развертывать повышение квалификации военнослужащих на легком автотранспорте", - написал Сырский.

Также он добавил, что зоне риска ударов вражеских ракет и дронов – вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю.

Как сообщалось, 29 июля РФ нанесла удар по одному из учебных подразделений украинской армии. Уже создана комиссия, которая будет устанавливать обстоятельства. Известно, что погибли и ранены.