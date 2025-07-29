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29 липня 2025, 19:15

Вимагали $60 млн: українські кіберполіцейські допомогли ліквідувати міжнародну хакерську групу

29 липня 2025, 19:15
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Фото: Національна поліція України
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Українські кіберполіцейські долучилися до масштабної міжнародної операції під кодовою назвою Checkmate, спрямованої на протидію діяльності хакерського угруповання BlackSuit

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, учасники мережі створювали шкідливе програмне забезпечення, яке шифрувало дані на комп'ютерах жертв. Доступ до інформації відновлювався лише після сплати викупу в криптовалюті.

За час своєї діяльності зловмисники неодноразово змінювали назву угруповання. У 2022 році воно діяло під іменем Quantum, згодом - Royal, а з 2023-го - BlackSuit. З початку 2025 року мережа функціонувала під новою назвою - Chaos. У рамках спецоперації було конфісковано низку онлайн-ресурсів, які використовували хакери для координації атак і зв'язку з постраждалими.

За оцінками правоохоронців, загальна сума викупів, які вимагало угруповання, перевищила 500 мільйонів доларів США. Найбільший зафіксований випадок шантажу становив 60 мільйонів доларів. Основною мішенню хакерів ставали приватні та державні структури у США, країнах ЄС та Японії.

В Україні відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 361 ККУ - несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних та інформаційно-комунікаційних систем. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до діяльності злочинної мережі.

Раніше повідомлялося, вилучено наркотиків на 600 млн: судитимуть членів міжнародного наркоугруповання. За даними слідства, зловмисники створили розгалужену мережу підпільних лабораторій, де виготовляли метадон, мефедрон та alpha-PVP.

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Україна кіберполіція хакери криптовалюта кібератака викуп
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