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29 липня 2025, 14:11

На Харківщині під час роздачі гуманітарки росіяни вбили 5 мирних жителів

29 липня 2025, 14:11
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фото: ДСНС Харківщини
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У селі Новоплатонівка Ізюмського району Харківської області російські терористи завдали удару реактивними системами залпового вогню (РСЗВ) по мирних мешканцях, які зібралися отримати гуманітарну допомогу

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, ще троє отримали поранення.

Також сьогодні ворог обстріляв село Піски-Радьківські, де виникли пожежі у будівлі магазину та приватному житловому будинку.

Для ліквідації наслідків обстрілу до роботи залучені підрозділи ДСНС — 13 вогнеборців, офіцер-рятувальник громади та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня російські війська атакували за допомогою чотирьох КАБів Біленьківську виправну колонію, що в Запорізькому районі. Загинули 17 засуджених, 42 людини отримали поранення, ще 40 — тілесні ушкодження.

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