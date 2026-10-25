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25 жовтня 2026, 19:35

Відключення світла 26 жовтня: в Укренерго попередили, до чого готуватися

25 жовтня 2026, 19:35
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Фото з відкритих джерел
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У понеділок, 26 жовтня, діятимуть обмеження електроенергії. Стало відомо, якими будуть графіки

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

26 жовтня в частині регіонів діятимуть такі обмеження:

• 06:00 – 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості;

• 06:00 – 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).

"Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - кажуть енергетики.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за одну ніч російські атаки пошкодили понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури. Щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.

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