Айфонів на кілька "лимонів": на Львівщині викрили контрабанду з Apple

Фото: ДСНС

Зловмисника викрили у пункті пропуску "Краківець". Під час огляду одного з авто прикордонники знайшли партію незадекларованої техніки

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Правоохоронці помітили автомобіль Peugeot, який їхав в Україну. Під час огляду авто у багажному відділенні правоохоронці виявили 11 нових смартфонів Apple різних моделей.

За кермом був 29-річний житель Львівської області. Він зізнався, що купив техніку в Німеччині та збирався продати це все в Україні. Загалом у нього було товару на понад 1,4 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили та ліквідували канал постачання наркотичних засобів до Коломийської виправної колонії. 35-річний мешканець Калуша закуповував наркотичні речовини, маскував їх у цукерках та паштеті, після чого надсилав поштові відправлення до колонії.