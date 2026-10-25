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РФ накрила вогнем Запоріжжя: є поранені, зруйновані житлові будинки
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25 жовтня 2026, 12:25

РФ накрила вогнем Запоріжжя: є поранені, зруйновані житлові будинки

25 жовтня 2026, 12:25
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Фото: Національна поліція
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За останню добу росіяни завдали 832 удари по населеним пунктам Запорізької області. Зокрема, окупанти скерували 625 БпЛА, здійснили 18 авіаударів та 181 артбстріл, двічі вгатили з РСЗВ

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

РФ атакувала Запоріжжя ракетами "бандероль" та безпілотниками. Внаслідок обстрілу поранення отримали 43-річна жінка та 60-річний чоловік.

У Запорізькому району, а саме у Лежиному та Кушугумі, в результаті атак російських FPV-дронів поранені 14-річна дівчинка та 61-річний чоловік. Правоохоронці також отримали близько 50 повідомлень про руйнування та пошкодження будівель.

Нагадаємо, раніше росіяни вдарили по житловому будинку. Є поранені серед місцевих жителів.

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