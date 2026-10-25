РФ вдарила по Сумщині: спалахнули пожежі
Вдень 25 жовтня росіяни атакували Сумську область. Рятувальники розповіли про наслідки
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Під обстрілами окупантів опинились обʼєкт цивільної інфраструктури, сільськогосподарська техніка, нежитлова споруда у Свнській та Степанівській громадах. Також пошкоджений будинок у Ямполі.
Попередньо, є поранений місцевий житель.
Нагадаємо, раніше росіяни атакували Епіцентр в Полтаві. Постраждала 52-річна жінка.
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