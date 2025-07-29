"Сталевий Кордон" показав, як бомбить росіян на Півночі

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що одним із ключових інструментів ефективної боротьби зі штурмовими групами в лісосмугах стали безпілотні літальні апарати типу "Вампір", які вже неодноразово довели свою результативність у зоні бойових дій

"Зокрема, протягом минулої доби ці "крилаті мисливці" нанесли понад 20 ударів по позиціях ворога. В результаті, вдалося знищити бліндажі, вогневі точки, спостережні пости та поранити щонайменше чотирьох окупантів", — йдеться в повідомленні.