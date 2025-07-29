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29 липня 2025, 01:35

"Сталевий Кордон" показав, як бомбить росіян на Півночі

29 липня 2025, 01:35
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фото: ДПСУ
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Розрахунки важких бомберів "Вампір" прикордонного загону "Сталевий Кордон" стримують просування російських окупантів на Північно-Слобожанському (Сумському) напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що одним із ключових інструментів ефективної боротьби зі штурмовими групами в лісосмугах стали безпілотні літальні апарати типу "Вампір", які вже неодноразово довели свою результативність у зоні бойових дій

"Зокрема, протягом минулої доби ці "крилаті мисливці" нанесли понад 20 ударів по позиціях ворога. В результаті, вдалося знищити бліндажі, вогневі точки, спостережні пости та поранити щонайменше чотирьох окупантів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як нічний бомбер "Баба Яга" нищить позиції росіян на Харківщині.

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