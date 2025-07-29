Українська "Баба Яга" завдала нищівних ударів по російських військах на Харківщині
Воїни РУБпАК "СТРІКС" 4-го прикордонного загону продовжують цілодобово нищити російських окупантів на Південно-Слобожанському (Харківському) напрямку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Для ураження захисники використовують важкі нічні бомбери "Баба Яга".
"За результатами нічного рейду, прикордонники знищили три укриття та позицію БпЛА", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше прикордонники спалили дронами техніку та укриття окупантів на Харківщині.
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