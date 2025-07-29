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Чимало артистів вирішили долучитися до війська. На цей раз стало відомо про ще одного музиканта, який вдягне форму

Про це повідомив гурт у соцмережі, передає RegioNews.

Музикант Мар'ян Пиріг вступив до лав Збройних Сил України. Гурт "Пиріг і батіг" повідомив про це, зазначивши, що дуже пишаються своїм колегою. У коментарях прихильники та колеги вже дякували Мар'яну не лише за творчість, але й за захист.

Довідка. Мар'ян Пиріг заснував гурт "Пиріг і батіг" у Львові у 2020 році. Тоді цей проєкт був спрямований на дослідження української мови й поетики та популяризації їх через музику. Популярність до гурту прийшла після презентації пісні "Гаї шумлять" на слова українського письменника Павла Тичини.