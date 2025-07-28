Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через негоду в Україні
У понеділок, 28 липня, у західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях очікуються значні дощі та грози
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.
У Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях прогнозуються грози, а вдень в окремих районах можливий град та шквали вітру швидкістю 15-20 м/с.
Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, Україну накриє спека до 40 градусів.
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