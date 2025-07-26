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Синоптик попередила українців про сильне потепління. При цьому в більшості областей погода буде суха

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає RegioNews.

Найближчими днями в Україні очікується 30-35 градусів тепла. У Вінницькій області до 30 градусів вище нуля. У північних областях очікується від 27 до 32 градусів тепла, у західних регіонах — від 24 до 29 градусів тепла.

При цьому в неділю, 27 липня, короткочасні грозові дощі пройдуть у західних областях, на Житомирщині, Вінниччині, місцями на Одещині та Черкащині. У решті областей очікується суха погода.

У столиці в неділю опадів також не буде. Вдень очікується до 30 градусів вище нуля. Синоптик звернулась до мітингувальників, які збираються в столиці (а також в інших містах).

"Уважно. 30-го липня в районі театру Франка в Києві вдень +29 градусів, тобто, спеку трохи попустить, ввечері +20 градусів, у середу передбачається висока ймовірність грозової зливи. Картон можна обгорнути заздалегідь целофаном", - каже Наталка Діденко.

Нагадаємо, у Києві учасники мітингів анонсували новий протест проти законопроєкту, який обмежує НАБУ і САП на 30 липня. Тобто, за день до ухвалення законопроєкту, поданого президентом України Володимиром Зеленським.