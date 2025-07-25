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25 липня 2025, 14:31

У кількох регіонах - грози, град і шквали: оголошено штормове попередження

25 липня 2025, 14:31
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Фото: Український гідрометеорологічний центр
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Протягом найближчих годин у низці регіонів України очікується значне погіршення погодних умов

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

Синоптики попереджають про грози, шквали зі швидкістю до 20 метрів за секунду, а також можливий град. Найбільша ймовірність стихії – у Києві та західних областях. У зв’язку з цим ДСНС оголосила жовтий рівень погодної небезпеки.

Фахівці закликають громадян бути обережними та уникати перебування на відкритому повітрі під час негоди. Особливо уважними радять бути водіям, адже грозова активність та пориви вітру можуть ускладнити дорожню обстановку.

За прогнозами Українського гідрометцентру, вже завтра зона негоди зміститься на північно-східну частину країни. У цих регіонах очікуються сильні зливи, локальні грози й можливе випадіння граду. Погодні умови залишатимуться нестабільними щонайменше до кінця поточної доби.

Нагадаємо, на Полтавщині через грозу та сильний вітер знеструмлено 8 населених пунктів.

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