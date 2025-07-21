Українські військові відбили у росіян населений пункт на Сумщині
Звільнено населений пункт Кіндратівка на Південно-Слобожанському напрямку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал ШО НА ФРОНТІ?.
"Звільнено населений пункт Кіндратівка, Південно-Слобожанський напрямок", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що село Кіндратівка, котре розташоване в прикордонні на Сумщині, повністю знищене внаслідок боїв. 225-й окремий штурмовий полк навіть опублікував відео з наслідками від російських обстрілів прикордонного населеного пункту.
До недавнього часу у Кіндратівці проживало близько 800 осіб.
Нагадаємо, протягом минулої доби армія РФ майже 100 разів атакувала Сумську область.
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