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25 липня 2025, 14:14

У Києві викрили схему збуту контрафактних сигарет: вилучено товарів на 4,5 млн грн

25 липня 2025, 14:14
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фото: БЕБ
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У Києві викрили масштабну схему незаконного збуту тютюнових виробів

Про це повідомляється Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

Група осіб організувала зберігання та реалізацію сигарет без марок акцизного податку. Продукцію продавали через торговельні точки, які працювали без відповідних ліцензій.

У рамках кримінального провадження детективи провели 17 обшуків. Правоохоронці вилучили понад 15 тисяч пачок сигарет з акцизними марками і без них, 12 тисяч одиниць рідин для електронних сигарет, тару для пакування, а також транспортний засіб, який використовувався для перевезення контрафакту. Крім того, знайдено готівку - 9,3 тисячі доларів США та 730 тисяч гривень. Серед речових доказів також виявлено чорнові записи, мобільні телефони й комп’ютерну техніку.

Продукція реалізовувалася через торговельні точки без відповідних дозвільних документів

За попередніми підрахунками, загальна вартість вилученої продукції сягає приблизно 4,5 мільйона гривень. Досудове розслідування триває. Встановлюються всі особи, причетні до незаконної діяльності, та канали постачання контрафактної продукції.

Нагадаємо, подружжя з Одеси судитимуть за незаконну торгівлю сигаретами та алкоголем.

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