На Полтавщині через грозу та сильний вітер знеструмлено 8 населених пунктів
Сильний вітер та гроза призвели до знеструмлення восьми населених пунктів у Полтавській, Диканській та Глобинській громадах
Про це повідомив в.о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.
За інформацією АТ "Полтаваобленерго", без електропостачання залишилися 1297 абонентів.
На місці працюють аварійні бригади, які докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання.
Нагадаємо, напередодні у столиці через негоду попадали дерева, пошкоджені автівки, є постраждалі. Окрім того, через сильний вітер упав будівельний кран.
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