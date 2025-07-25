В нескольких регионах - грозы, град и шквалы: объявлено штормовое предупреждение
В ближайшие часы в ряде регионов Украины ожидается значительное ухудшение погодных условий
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.
Синоптики предупреждают о грозах, шквалах со скоростью до 20 метров в секунду, а также о возможном граде. Наибольшая вероятность стихии - в Киеве и западных областях. В связи с этим ГСЧС объявила желтый уровень погодной опасности.
Специалисты призывают граждан соблюдать осторожность и избегать пребывания на открытом воздухе во время непогоды. Особенно внимательными советуют быть водителям, ведь грозовая активность и порывы ветра могут осложнить дорожную обстановку.
Согласно прогнозам Украинского гидрометцентра, уже завтра зона непогоды сместится на северо-восточную часть страны. В этих регионах ожидаются сильные ливни, локальные грозы и возможное выпадение града. Погодные условия будут оставаться нестабильными как минимум до конца текущего дня.
Напомним, в Полтавской области из-за грозы и сильного ветра обесточены 8 населенных пунктов.