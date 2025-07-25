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З 1 серпня "Укрзалізниця" запроваджує верифікацію особи через Дія.Підпис для частини внутрішніх рейсів

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Нововведення діятиме в тестовому режимі та має на меті мінімізувати випадки шахрайства при купівлі чи поверненні квитків.

На першому етапі зміни торкнуться п’яти популярних маршрутів:

№105/106 Одеса - Київ,

№91/92 Львів - Київ,

№29/30 Київ - Ужгород,

№12 Львів - Одеса та №27/28 Київ - Чоп.

Щоб придбати чи здати квиток на будь-який з цих потягів, пасажирам доведеться пройти ідентифікацію через "Дія.Підпис", через касу послуга буде тимчасово неможливою - лише онлайн із підтвердженням особи.

Разом з тим, нововведення не торкнеться спецрезерву для військових. Захисники та захисниці, як і раніше, зможуть бронювати місця через відповідний сервіс "Укрзалізниці" та платформу "Армія+" без змін.

У компанії також повідомили, що паралельно триває робота над впровадженням авторизації через BankID. Цей інструмент у майбутньому може стати альтернативним способом підтвердження особи для користувачів, які не використовують застосунок "Дія".

Нагадаємо, Укрзалізниця посилює контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди.