Житель Тернополя хотів заробити онлайн, а втратив понад 130 тисяч гривень
Онлайн-шахраї продовжують видурювання гроші, пропонуючи заробіток в інтернеті за перегляд відео та "лайки"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Тернополянину зловмисники обіцяли виплачувати до тисячі гривень на день. Далі запропонували приєднатися до так званої "робочої групи" з можливістю значно збільшити заробіток. У такий спосіб шахраї отримали доступ до рахунків жертви та привласнили його заощадження - понад 130 тисяч гривень.
Нагадаємо, на Тернопільщині шахраї виманили у забудовника понад 2 млн доларів.
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