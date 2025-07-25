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С 1 августа "Укрзализныця" вводит верификацию лица через "Дия.Підпис" для части внутренних рейсов

Об этом сообщает "Укрзализныця", передает RegioNews.

Нововведение будет действовать в тестовом режиме, целью которого - минимизировать случаи мошенничества при покупке или возвращении билетов.

На первом этапе изменения коснутся пяти популярных маршрутов:

№105/106 Одесса - Киев,

№91/92 Львов - Киев,

№29/30 Киев – Ужгород,

№12 Львов – Одесса и №27/28 Киев – Чоп.

Чтобы приобрести или сдать билет на любое из этих поездов, пассажирам придется пройти идентификацию через "Дія.Підпис", через кассу будет временно невозможна услуга - только онлайн с подтверждением личности.

Вместе с тем, нововведение не коснется спецрезерва для военных. Защитники и защитницы по-прежнему смогут бронировать места через соответствующий сервис "Укрзализныци" и платформу "Армия+" без изменений.

В компании также сообщили, что параллельно идет работа над внедрением авторизации через BankID. Этот инструмент в будущем может стать альтернативным способом подтверждения личности для пользователей, не использующих приложение "Дия".

Напомним, Укрзализныця усиливает контроль документов при посадке пассажиров в поезда.