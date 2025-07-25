Укрзализныця с 1 августа вводит верификацию через "Дия.Підпис" для части рейсов
С 1 августа "Укрзализныця" вводит верификацию лица через "Дия.Підпис" для части внутренних рейсов
Об этом сообщает "Укрзализныця", передает RegioNews.
Нововведение будет действовать в тестовом режиме, целью которого - минимизировать случаи мошенничества при покупке или возвращении билетов.
На первом этапе изменения коснутся пяти популярных маршрутов:
- №105/106 Одесса - Киев,
- №91/92 Львов - Киев,
- №29/30 Киев – Ужгород,
- №12 Львов – Одесса и №27/28 Киев – Чоп.
Чтобы приобрести или сдать билет на любое из этих поездов, пассажирам придется пройти идентификацию через "Дія.Підпис", через кассу будет временно невозможна услуга - только онлайн с подтверждением личности.
Вместе с тем, нововведение не коснется спецрезерва для военных. Защитники и защитницы по-прежнему смогут бронировать места через соответствующий сервис "Укрзализныци" и платформу "Армия+" без изменений.
В компании также сообщили, что параллельно идет работа над внедрением авторизации через BankID. Этот инструмент в будущем может стать альтернативным способом подтверждения личности для пользователей, не использующих приложение "Дия".
Напомним, Укрзализныця усиливает контроль документов при посадке пассажиров в поезда.