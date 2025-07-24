Укрзалізниця посилює контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди
Останніми днями український перевізник отримав низку звернень щодо неналежного контролю документів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку Укрзалізниці у Фейсбуці.
Відтак Укрзалізниця посилює перевірку документів перед посадкою:
- на станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони;
- поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних.
"Ми прагнемо дати кожному чесному українському пасажиру можливість безперешкодно придбати квиток у потрібному напрямку", - йдеться у повідомленні.
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