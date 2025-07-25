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25 липня 2025, 10:23

Понад 60 повітряних цілей за ніч: як спрацювала ППО

25 липня 2025, 10:23
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фото: Генштаб ЗСУ
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У ніч на 25 липня росіяни атакували Україну 63-ма засобами повітряного нападу: 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 61-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів 

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 54 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 7-ми БпЛА у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Нагадаємо, у п'ятницю вранці, 25 липня, російська армія завдала удари по селищу Степногірськ, що на Запоріжжі. Внаслідок атаки тяжкі поранення дістала пенсіонерка.

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