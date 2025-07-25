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25 июля 2025, 11:35

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 25 июля

25 июля 2025, 11:35
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки, 24 июля, Силы обороны Украины ликвидировали 980 военных РФ. Кроме того, наши защитники уничтожили две крылатые ракеты, две системы ПВО, 196 вражеских дронов, а также десятки единиц техники и вооружения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 1 047 250 военных.

Напомним, в ночь на 25 июля россияне атаковали Украину 63 средствами воздушного нападения: двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, 61-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. ПВО обезвредила 54 вражеских БпЛА.

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