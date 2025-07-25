Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 25 июля
За прошедшие сутки, 24 июля, Силы обороны Украины ликвидировали 980 военных РФ. Кроме того, наши защитники уничтожили две крылатые ракеты, две системы ПВО, 196 вражеских дронов, а также десятки единиц техники и вооружения.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 1 047 250 военных.
Напомним, в ночь на 25 июля россияне атаковали Украину 63 средствами воздушного нападения: двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, 61-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. ПВО обезвредила 54 вражеских БпЛА.
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