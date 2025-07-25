Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 25 июля

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки, 24 июля, Силы обороны Украины ликвидировали 980 военных РФ. Кроме того, наши защитники уничтожили две крылатые ракеты, две системы ПВО, 196 вражеских дронов, а также десятки единиц техники и вооружения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 1 047 250 военных.