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22 липня 2025, 01:40

Україна може втратити багато врожаю соняшнику: чому це стається

22 липня 2025, 01:40
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Ілюстративне фото
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Аналітики попереджають, що врожай соняшнику в Україні може скоротитися. Експерти пояснили, які є причини

Про це повідомляє agro-business, передає RegioNews.

Аналітики зазначили, що врожай соняшнику в Україні у 2025-26 році може скоротитися до 13,6 мільйона тонн. Раніше прогнозували 14,1 мільйона тонн.

Експерти зауважили, що перегляд прогнозу відображає зростаючі побоювання щодо екстремальних погодних умов, зокрема спекотної та сухої погоди під час цвітіння, яка стала основною причиною втрати врожайності.

При цьому ключові області вирощування соняшнику в Україні страждають від рекордно низьких запасів вологи в ґрунті. Наприклад, на Дніпропетровщині, яка є найбільшим регіоном-виробником соняшнику з 10-11% національного врожаю, зараз запаси вологи в метровому шарі ґрунту впали нижче 160 мм.

"Це критично низький рівень, який вже сигналізує про високий ризик втрати врожаю", - пояснили аналітики.

Нагадаємо, в Україні змінюються ціни на молоко. Це сталось після того, як Україна отримала від Європейського Союзу розширені квоти, підприємства активно відновили експорт. Це призвело до незначного дефіциту молока-сировини на внутрішньому ринку.

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