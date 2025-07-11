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В Україні продовжуються гуманітарні розмінування. При цьому влада планує прискорювати цей процес завдяки новим технологіям

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає RegioNews.

У червні українські фермери отримали ще 820 гектарів розмінованих земель. При цьому оператори протимінної діяльності розпочали роботи з очищення близько 2,5 тисяч гектарів територій.

Станом на червень в Україні гуманітарним розмінуванням займалися понад 100 операторів та 278 машин. При цьому Міністерство борони відкрило Навчально-випробувальний комплекс з розвитку новітніх технологій у сфері протимінної діяльності. Зокрема, є угода з Італією, яка буде фінансувати протимінну діяльність в Україні. Йдеться про суму 1,5 мільйона євро.

За словами заступника міністра економіки Ігоря Безкаравайного, робота над впровадженням у сфері протимінної діяльності нових технологій та інструментів, які дозволяють прискорити звільнення територій від мін та вибухівки триватиме.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив про те, що в Україні понад 135 тисяч квадратних кілометрів потенційно замінованих земель. Він наголосив, що росіяни щодня атакують українські міста сотнями безпілотників та ракет.