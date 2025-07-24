За добу українські військові ліквідували 1050 окупантів, знищили танки та ББМ
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1 050 загарбників, п'ять танків, 10 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 86 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 96 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила близько 1 046 270 солдат.
Нагадаємо, вночі 24 липня під час чергової масованої атаки РФ військовослужбовці ВМС ЗСУ спільно з моряками-прикордонниками збили 18 російських ударних дронів-камікадзе типу "Shahed-136".
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