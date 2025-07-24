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24 липня 2025, 15:40

До 31 липня хлопці, яким цього року виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік

24 липня 2025, 15:40
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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До кінця липня на військовий облік призовників беруться громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Вищезгадані особи беруться на військовий облік із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом:

  • проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
  • особистого прибуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів, перелік яких встановлюється Міністерством оборони України.

"Наголошуємо, що взяття громадян України на військовий облік призовників не прирівнюється до призову на військову службу", - йдеться у повідомленні.

Натомість, взяття громадян України на військовий облік призовників проводиться з метою визначення наявного людського потенціалу, встановлення освітнього рівня громадян, вивчення їх особистих якостей.

Раніше у ЗСУ пояснили, навіщо ТЦК ходять по концертах і виставках.

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