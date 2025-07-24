Стало відомо, скільки священнослужителів заброньовано в Україні
Трохи менше ніж за місяць процедуру бронювання від мобілізації пройшли 2285 священнослужителів-керівників релігійних організацій
Про це Інтерфаксу повідомила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті, передає RegioNews.
"27.06.2025 ДЕСС було розпочато здійснення бронювання священнослужителів-керівників релігійних організацій. Станом на дату надання цієї відповіді процедуру бронювання пройшли 2285 священнослужителів-керівників релігійних організацій", - йдеться у повідомленні.
Також у відомстві нагадали, що на сьогодні 7726 релігійних організацій визнано критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Нагадаємо, на Донеччині судитимуть священника, який передавав фсб позиції українських військових.