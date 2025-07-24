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24 липня 2025, 17:11

Стало відомо, скільки священнослужителів заброньовано в Україні

24 липня 2025, 17:11
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Трохи менше ніж за місяць процедуру бронювання від мобілізації пройшли 2285 священнослужителів-керівників релігійних організацій

Про це Інтерфаксу повідомила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті, передає RegioNews.

"27.06.2025 ДЕСС було розпочато здійснення бронювання священнослужителів-керівників релігійних організацій. Станом на дату надання цієї відповіді процедуру бронювання пройшли 2285 священнослужителів-керівників релігійних організацій", - йдеться у повідомленні.

Також у відомстві нагадали, що на сьогодні 7726 релігійних організацій визнано критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Нагадаємо, на Донеччині судитимуть священника, який передавав фсб позиції українських військових.

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