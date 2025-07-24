Укрзализныця усиливает контроль документов при посадке пассажиров в поезда
В последние дни украинский перевозчик получил ряд обращений по поводу ненадлежащего контроля документов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу Укрзализныци в Фейсбуке.
Следовательно, Укрзализныця усиливает проверку документов перед посадкой:
- на станциях будут избирательно работать группы военизированной охраны;
- поездные бригады получили дополнительные указания о тщательной сверке данных.
"Мы стремимся дать каждому честному украинскому пассажиру возможность беспрепятственно приобрести билет в нужном направлении", - говорится в сообщении.
Напомним, Укрзализныця запускает дополнительный поезд Киев – Чернигов.
Укрзализныця запустила новый поезд Николаев – Ивано-ФранковскВсе новости »
24 июля 2025, 08:00Укрзализныця запускает дополнительные рейсы Интерсити+ Киев – Львов с 19 июля
17 июля 2025, 14:59Как выглядит сейчас железнодорожный вокзал в Покровске – место эвакуации тысяч людей, показали в сети
16 июля 2025, 18:03
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
В Киеве судили айтовца Укртелекома за государственную измену
24 июля 2025, 20:55"Мы не дураки": Киевляне третий день подряд вышли на улицы
24 июля 2025, 20:48Ни газа, ни воды: как живут люди в Купянске под постоянными обстрелами
24 июля 2025, 20:30В Харькове продолжается акция протеста против закона, ограничивающего НАБУ и САП
24 июля 2025, 20:14В Кировоградской области будут судить директора общества за хищение более 400 тыс. грн на реконструкции лицея
24 июля 2025, 19:58Германия передала Украине современную инженерную технику для усиления контроля на границе
24 июля 2025, 19:39Трагедия на предприятии: в Ровно грузовик во время ремонта упал на 52-летнего мужчину
24 июля 2025, 19:34На Днепропетровщине будут судить мужчину за поджог автомобиля сотрудника РТЦК
24 июля 2025, 19:11В Украину идут грозы и жара до +35 градусов
24 июля 2025, 19:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все блоги »