фото: Укрзалізниця

Призначається ще один поїзд, який курсуватиме між Києвом та Черніговом

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає RegioNews.

Мова йде про рейс №702/701, який виїжджатиме у напрямку Чернігова 27 липня, а також 1, 2 та 3 серпня.

Відправлення з Києва заплановане на 09:11, прибуття до Чернігова - о 11:34. У зворотному напрямку потяг рушатиме о 13:50 і прибуватиме до столиці о 16:15. Поїзд здійснюватиме зупинки на станціях Видубичі, Дарниця, Ніжин та ім. Бориса Олійника в смт Куликівка.

У складі потяга передбачені вагони з кондиціонерами. Пасажирам доступні сидячі місця першого та другого класу. Як зазначається, непарні місця розташовані біля вікна, а парні - біля проходу.

Квитки вже доступні для продажу в офіційному застосунку "Укрзалізниці", на сайті Booking, а також у залізничних касах.

Нагадаємо, Укрзалізниця запускає додаткові рейси Інтерсіті+ Київ - Львів із 19 липня.