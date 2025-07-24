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24 июля 2025, 17:11

Стало известно, сколько священнослужителей забронировано в Украине

24 июля 2025, 17:11
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Чуть меньше месяца процедуру бронирования от мобилизации прошли 2285 священнослужителей-руководителей религиозных организаций

Об этом Интерфаксу сообщила Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести, передает RegioNews.

"27.06.2025 ДЭСС было начато бронирование священнослужителей-руководителей религиозных организаций. По состоянию на дату этого ответа процедуру бронирования прошли 2285 священнослужителей-руководителей религиозных организаций", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что на сегодняшний день 7726 религиозных организаций признаны критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Напомним, в Донецкой области будут судить священника, который передавал фсб позиции украинских военных.

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