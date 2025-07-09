фото: Facebook/Oleksandr Pertsovskyi

Про це повідомив голова правління ПАТ АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, передає RegioNews.

Першим кроком до повного оновлення парку стане закупівля пілотної партії з п’яти вагонів нового типу, які зможуть працювати ще як мінімум 50 років. Їх планують виготовити з нержавіючої сталі, а серед технічних новацій - повністю електричне опалення, індивідуальне керування температурою у кожному купе, кондиціювання навіть під час зупинок та автоматизовані системи контролю, які підвищать енергоефективність і зменшать потребу в обслуговувальному персоналі.

"Розпочинаємо (поступовий, бо ресурси дуже обмежені) перехід на зовсім нову платформу! Це — надважливий крок уперед", — наголосив Перцовський.

Окрім енергоефективності, особливу увагу приділили комфорту. У нових вагонах передбачено пневмопідвіску для плавного ходу, герметичні міжвагонні переходи, автоматичні двері, довші спальні місця (до 2,2 м), розетки з USB, type-C та бездротову зарядку. Один із вагонів буде повністю інклюзивним - із пандусом, електропідйомником і збільшеним купе для людей на візках. Також пасажири отримають нові зручності - столики для верхніх полиць та додатковий умивальник у коридорі.

Очікувана вартість одного вагона складе близько 95,6 млн грн, що, за словами Перцовського, менше, ніж у європейських аналогів. Поставки почнуться після авансу, орієнтовно через 2,5 роки. В Укрзалізниці наголошують: попри війну, модернізація парку є критично важливою - для перевезень військових, медичних евакуацій та підтримки сполучення між регіонами.

Нагадаємо про інклюзивність на рейках: Укрзалізниця презентувала перший безбар'єрний вагон.