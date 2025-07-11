Укрзалізниця розширила перелік поїздів із жіночими купе

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"Укрзалізниця" масштабує проєкт і призначила ще три поїзди з жіночими купе. Перші рейси відбудуться з 25 липня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу АТ "Укрзалізниця".

Нові поїзди з жіночими купе:

⁠⁠№ 38/37 Київ — Запоріжжя;

№ 98/97 Ковель — Київ;

№ 22/21 Львів — Харків.

Зазначається, що у всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5. У такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до п'яти років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе.

Так, жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів:

№ 1/2 Харків — Ворохта;

№ 3/4 Запоріжжя — Ужгород;

№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;

⁠№ 15/16 Харків — Ясіня;

№ 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород);

№ 22/21 Львів — Харків;

№ 26/25 Одеса — Ясіня;

№ 29/30 Київ — Ужгород;

№ 38/37 Київ — Запоріжжя;

№ 41/42 Дніпро — Трускавець;

№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;

⁠№ 75/76 Київ — Кривий Ріг;

№ 81/82 Київ — Чоп (Ужгород);

№ 95/96 Київ — Рахів;

№ 98/97 Ковель — Київ.

"Обираючи купе, звертайте увагу на позначку "Жіноче купе" під час оформлення квитка в застосунку чи на сайті", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" оновлює рухомий склад. Нові вагони коштуватимуть понад 95 млн грн.