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11 липня 2025, 07:10

Укрзалізниця розширила перелік поїздів із жіночими купе

11 липня 2025, 07:10
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фото: Укрзалізниця
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"Укрзалізниця" масштабує проєкт і призначила ще три поїзди з жіночими купе. Перші рейси відбудуться з 25 липня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу АТ "Укрзалізниця".

Нові поїзди з жіночими купе:

  • ⁠⁠№ 38/37 Київ — Запоріжжя;
  • № 98/97 Ковель — Київ;
  • № 22/21 Львів — Харків.

Зазначається, що у всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5. У такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до п'яти років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе.

Так, жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів:

  • № 1/2 Харків — Ворохта;
  • № 3/4 Запоріжжя — Ужгород;
  • № 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
  • ⁠№ 15/16 Харків — Ясіня;
  • № 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород);
  • № 22/21 Львів — Харків;
  • № 26/25 Одеса — Ясіня;
  • № 29/30 Київ — Ужгород;
  • № 38/37 Київ — Запоріжжя;
  • № 41/42 Дніпро — Трускавець;
  • № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
  • ⁠№ 75/76 Київ — Кривий Ріг;
  • № 81/82 Київ — Чоп (Ужгород);
  • № 95/96 Київ — Рахів;
  • № 98/97 Ковель — Київ.

"Обираючи купе, звертайте увагу на позначку "Жіноче купе" під час оформлення квитка в застосунку чи на сайті", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" оновлює рухомий склад. Нові вагони коштуватимуть понад 95 млн грн.

Раніше "Укрзалізниця" призначила пасажирські поїзди на літній сезон.

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