Укрзалізниця розширила перелік поїздів із жіночими купе
"Укрзалізниця" масштабує проєкт і призначила ще три поїзди з жіночими купе. Перші рейси відбудуться з 25 липня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу АТ "Укрзалізниця".
Нові поїзди з жіночими купе:
- № 38/37 Київ — Запоріжжя;
- № 98/97 Ковель — Київ;
- № 22/21 Львів — Харків.
Зазначається, що у всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5. У такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до п'яти років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе.
Так, жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів:
- № 1/2 Харків — Ворохта;
- № 3/4 Запоріжжя — Ужгород;
- № 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
- № 15/16 Харків — Ясіня;
- № 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород);
- № 22/21 Львів — Харків;
- № 26/25 Одеса — Ясіня;
- № 29/30 Київ — Ужгород;
- № 38/37 Київ — Запоріжжя;
- № 41/42 Дніпро — Трускавець;
- № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
- № 75/76 Київ — Кривий Ріг;
- № 81/82 Київ — Чоп (Ужгород);
- № 95/96 Київ — Рахів;
- № 98/97 Ковель — Київ.
"Обираючи купе, звертайте увагу на позначку "Жіноче купе" під час оформлення квитка в застосунку чи на сайті", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" оновлює рухомий склад. Нові вагони коштуватимуть понад 95 млн грн.
Раніше "Укрзалізниця" призначила пасажирські поїзди на літній сезон.